Horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza kesildi

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası kesildi. Operasyonda, 7 adet horoz, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis geliri ve diğer dövüş malzemeleri ele geçirildi.

29.04.2024 12:27
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Horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza kesildi

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası kesildi.

Artvin Jandarma ekipleri kentte, yasa dışı bahis, kumar ve hayvanlara işkence niteliğindeki hayvan dövüştürme organizasyonlarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü düzenleyen kişiler kıs kıvrak yakalandı.

Yapılan operasyonda 7 adet horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa ise toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise tahkikata başlatıldı.

Ayrıca operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis geliri, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi.

Horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza kesildi
Kaynak: İHA

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