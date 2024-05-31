Hrant Dink Davasında Savcılıktan Talep: 8 Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 15 sanıklı davada mütalaa

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 8 sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 4'ü tutuklu 11 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

8 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

1 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.

"Eylemi planlayan şahıslarla bağlantım yok"

Duruşmada savunma yapan sanık Veysal Şahin, "Cinayeti planlayan kişi Yasin Hayal'dir. Ben söz konusu kişileri de emniyetten de kimseyi tanımıyorum. Eylemi planlayan şahıslarla bağlantım yok. Ne yüz yüze ne telefonla görüşmem yok. Sizden adalet bekliyorum" dedi.

Duruşmada Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek ve savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanık Faruk Sarı'nın yakalama kararının devamına hükmetti.

Taraflara açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.