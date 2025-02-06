HSK, 268 hakim ve savcının yeni görev yerlerini duyurdu - Son Dakika
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HSK, 268 hakim ve savcının yeni görev yerlerini duyurdu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda 268 hakim ve savcının yeni görevlerini belirledi. Kurulun internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplamda 268 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı.

06.02.2025 17:39  Güncelleme: 18:04
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, idari yargıda 13 adli yargıda 255 olmak üzere toplamda 268 hakim ve savcıyı yeni görev yerlerine atadı.

HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

268 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

HSK, 268 hakim ve savcının yeni görev yerlerini duyurdu
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa HSK, 268 hakim ve savcının yeni görev yerlerini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AHMET YILMAZ:
    Bunlarin hepsi biatçi saray soytarisi 34 15 Yanıtla
  • fevzi ermiş:
    Çok merak ediyorum Arif’in ki nereye çıktı acaba torpilli var ya 29 5 Yanıtla
  • miray:
    Torpil Kalkıyor Mu?? 23 4 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    Arif Dağhan nereye gidiyor Hakkari Şırnak mı 19 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Arif Dağhan geçici görevle nereye gidecek bakalım 12 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Yakında biri veya birilerini jet hızında yükseldiğini görmek hiç sürpriz olmaz. 8 1 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Resmi gazeteyi okuma alışkanlığı olsaydı; acele kamulaştırma, devlet ihalelerini kazananlar, KİT’lerin kime verildiğinin yanında koymatli hakimimizin de Konya hakimi olarak atandığını görürdünüz ama boşverin “cehalet mutluluktur”.. 2 0 Yanıtla
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