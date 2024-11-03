Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
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Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ölü Bulundu

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Malatya'da bir hukuk öğrencisi kayısı bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu, soruşturma devam ediyor.

03.11.2024 21:10
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Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi babası tarafından kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce de ailesini ziyarete gelen 23 yaşındaki Mahmut Hakan Uzan'dan öğle saatlerinden beri haber alamayarak ulaşmaya çalışan baba N.U. ikametine yaklaşık 200 metre ileride bulunan kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı. N.U. bu esnada oğlu Mahmut Hakan Uzan'ı ağacının altında başında silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika

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