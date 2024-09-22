Hükümlü Tuvalet Havalandırmasında Yakalandı - Son Dakika
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Hükümlü Tuvalet Havalandırmasında Yakalandı

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Kırıkkale'de 7 yıl 6 ay hapis cezası olan M.G., tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı.

22.09.2024 01:50
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Saklandığı yer pes dedirtti: Tuvaletin havalandırma boşluğundan böyle çıkartıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda saklanırken polis tarafından yakalandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, basit yaralama, uyuşturucu madde ticareti, askeri ceza kanuna muhalefet, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret gibi çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. isimli hükümlünün yakalanması için harekete geçildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.G.'nin gizlendiği adres tespit edildi.

Doğruer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.G.'yi tuvaletin havalandırma boşluğuna saklanmış halde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlü Tuvalet Havalandırmasında Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hükümlü Tuvalet Havalandırmasında Yakalandı - Son Dakika

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