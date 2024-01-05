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Hurda araçlarla trafik kazalarını önlemek için farkındalık oluşturuldu - Son Dakika
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Hurda araçlarla trafik kazalarını önlemek için farkındalık oluşturuldu

Erzurum'da trafik kazalarını önlemek amacıyla hurda araçlar yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu. Hurda araçların üzerine hız sınırı ve cep telefonu kullanımıyla ilgili uyarı işaretleri yerleştirildi. Bu çalışma ile sürücülerin dikkatli olması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hurda araçlarla trafik kazalarını önlemek için farkındalık oluşturuldu
05.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:55
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Trafik kazalarını önlemek için hurda araçlarla ilginç farkındalık

ERZURUM - Erzurum'da trafik kazalarını önleme amacıyla yol kenarına kaza sonucu hurdaya dönmüş araçlar yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu.

Erzurum'da trafik kazalarını önlemek amacıyla, Emniyet Müdürlüğü'nce ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Kaza sonucu hasar almış hurda araçlar yol kenarına yerleştirilerek farkındalık oluşturdu.

Hurda araçların üzerine hız kilometre sınırı ve cep telefonu ile konuşulmaması gibi uyarı işaretleri yerleştirildi.

Erzurum - Erzincan ve Erzurum - Kars çevre yolu üzerine yerleştirilen nurda araçlar sürücülerin dikkatini çekiyor. Metal panolar üzerine yerleştirilen araçlarla sürücülerin dikkatli olmaları ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hurda araçlarla trafik kazalarını önlemek için farkındalık oluşturuldu - Son Dakika


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