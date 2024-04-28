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Takla atan hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldular: Emniyet kemeri hayat kurtardı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Mudurnu- Göynük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan K. idaresindeki 34 LRU 01 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kuvvet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan hafif ticari araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulundan sürücü Kenan K., eşi Songül K. ve 3 yaşındaki kız çocuğu Aysima K. yara almadan kazayı atlattı. Meydana gelen kazada araçta bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması facianın önüne geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazanın şokunda olan küçük Aysima K.'yi sağlık personeli yakından ilgilendi. Kaza nedeniyle korkan küçük kızı teselli ederek kaza şokunu atlatmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.