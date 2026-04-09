Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiği Kapandı

09.04.2026 00:04
İran basını, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine tamamen kapatıldığını ve bazı petrol tankerlerinin boğazdan geri döndürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken, boğazın gemi trafiğine tamamen kapatıldığı ve bazı petrol tankerlerinin geri döndürüldüğü belirtildi. İran basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı çıkışına doğru ilerleyen "AURORA" adlı petrol tankerinin Umman'a bağlı Musandam Yarımadası kıyıları yakınlarında aniden rotasını değiştirerek 180 derecelik dönüş yaptığı ve tankerin, dönüşün ardından Basra Körfezi'nin iç kesimlerine yöneldiği bildirildi.

Kritik noktada rota değişikliği

Haberde, geminin rota değişikliğinin uluslararası deniz taşımacılığı açısından en hassas bölgelerden biri olan İran'ın Lark Adası ile Musandam Yarımadası arasındaki dar geçitte gerçekleştiği, bölgenin yoğun enerji trafiği nedeniyle stratejik önem taşıdığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilerin yaptığı 180 derecelik dönüşlerin genellikle operasyonel nedenler, idari kararlar ya da denetleyici otoriteler ile İran'a bağlı deniz devriye birimlerinin talimatları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan haberde, deniz trafiği izleme verilerine göre Hürmüz Boğazı'nda yalnızca İran ve Çin'e ait birkaç petrol tankerinin seyir halinde olduğunun gözlendiği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

