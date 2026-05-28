Hürmüz Boğazı'nda Gerilim: 4 Gemye Uyarı Ateşi

İran basını, İran ordusunun güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. İran devlet televizyonu, İran ordusunun güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi. Haberde, "Dört gemi, güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'nı geçip Basra Körfezi'ne girmeye çalıştı. Gemilere uyarıda bulunuldu, ancak uyarıyı dikkate almadıkları için uyarı ateşi açıldı ve geri dönmeleri sağlandı" ifadeleri kullanılarak, olayın yerel saatle 00.35 civarında meydana geldiği belirtildi. - TAHRAN