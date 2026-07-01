Hürmüz Boğazı'nda Yabancı Geminin Karaya Oturması - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Yabancı Geminin Karaya Oturması

01.07.2026 19:19
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İran, yabancı bayraklı bir yük gemisinin belirlenen rotayı terk edip karaya oturduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda yabancı bayraklı bir yük gemisinin İranlı yetkililer tarafından belirlenen seyir rotasını terk ettikten sonra karaya oturduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda yabancı bayraklı bir yük gemisi, İranlı yetkililerin gemilerin geçişi için belirlediği rotanın dışına çıktıktan sonra karaya oturdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, gemi İran tarafından belirlenen seyir koridorunu terk ederek sığ sulara girdi ve karaya oturdu. Haberde geminin adı ve hangi ülke bayrağını taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin talimatlarına uyması gerektiğini vurguladı. Haberde ayrıca, DMO'nun daha önce kaptanlar, gemi sahipleri ve denizcilik şirketlerini Basra Körfezi'nde "yetkili rota" olarak belirlenen güzergahın dışındaki geçişlerin telafisi mümkün olmayan olaylara yol açabileceği konusunda defalarca uyardığı ifade edildi.

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesi kapsamında İran'ın bölgede mayın temizleme faaliyetlerinin yürütüldüğü 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamakla sorumlu olduğu biliniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı'nda Yabancı Geminin Karaya Oturması - Son Dakika

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