Hürmüz'de LR Stephanie ve Al Maryah saldırıya uğradı, 2 mürettebat hafif yaralandı - Son Dakika
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Hürmüz'de LR Stephanie ve Al Maryah saldırıya uğradı, 2 mürettebat hafif yaralandı

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Hürmüz Boğazı'nda iki ticari gemiye ayrı saldırılar düzenlendiği, olaylarda iki mürettebatın hafif yaralandığı Marisks Intelligence tarafından bildirildi. LR Stephanie dün kimliği belirsiz cisimle vurulurken, Al Maryah bir gün önce saldırıya uğradı.

Yunanistan merkezli denizcilik istihbaratı ve takip şirketi Marisks Intelligence'a göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemi ayrı saldırılarda hedef alınırken, olaylarda iki mürettebat hafif yaralandı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği, bölgedeki çatışmalar ve güvenlik risklerinin etkisiyle yakından takip ediliyor. Dünya petrol ve doğal gaz taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olan boğazda gemi hareketliliğinin azalması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri de artırıyor. Yunanistan merkezli denizcilik istihbaratı ve takip şirketi Marisks Intelligence'a göre; Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemi ayrı saldırılarda hedef alındı. Şirket, Man Adası bayraklı ham petrol tankeri LR Stephanie'nin dün su yoluna giriş yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir cisimle vurulduğunu ve olayda iki mürettebatın hafif şekilde yaralandığını belirtti. Bir gün önce ise Liberya bayraklı LPG tankeri Al Maryah, boğazdan çıkış yaptığı sırada saldırıya uğradı. Marisks'in raporuna göre, her iki gemi de römorkör yardımına ihtiyaç duymadan seyrine devam edebildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Her iki olayın sorumluları henüz doğrulanmadı ve gemilerin hiçbiri, İran'ın Basra Körfezi Boğazı Otoritesi tarafından kamuoyuna açıklanan 'uyumsuz' listelerde yer almıyor" açıklamasını yaptı.

Hürmüz'den iki, Babülmendep'ten 26 gemi geçti

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, Dün Hürmüz Boğazı'ndan iki ticari yük gemisinin geçtiğini bildirirken, bu sayının pazar günü 10 olduğu aktarıldı. Kpler verileri, Panama bayraklı maden yüklü bir Supramax tipi kuru yük gemisi ile Liberya bayraklı bir başka dökme yük gemisinin, güzergahı belirlenemeyen bir rotadan Boğaz'a girdiğini gösterdi. Takip şirketi, Kızıldeniz'in güney ucundaki Babülmendep Boğazı'ndan dün 26 geminin geçiş yaptığını açıkladı.

Kaynak: İHA
Hürmüz BoğazıDenizcilik3. SayfaGüvenlikEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz'de LR Stephanie ve Al Maryah saldırıya uğradı, 2 mürettebat hafif yaralandı - Son Dakika
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