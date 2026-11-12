Hürmüz'den çıkan yük gemisi BAE açıklarında saldırıya uğradı, yangın çıktı - Son Dakika
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Hürmüz'den çıkan yük gemisi BAE açıklarında saldırıya uğradı, yangın çıktı

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Ambrey, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisinin BAE'nin Ras Al-Khaimah kentinin 14 deniz mili kuzeybatısında saldırıya uğradığını bildirdi. Şirket, kıç kısmından isabet alan geminin makine dairesinde yangın çıktığını, yaralanan ve çevre kirliliği olmadığını aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında saldırıya uğradı.

Hürmüz Boğazı'nda yük gemilerine yönelik saldırılar sürüyor. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir yük gemisinin, BAE'nin Ras Al-Khaimah kentinin 14 deniz mili kuzeybatısında saldırıya uğradığını bildirdi.

Ambrey, kıç kısmından isabet alan geminin makine dairesinde yangın çıktığını, ancak olayda yaralanan olmadığını ve çevre kirliliği yaşanmadığını aktardı.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriHürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlik3. SayfaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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