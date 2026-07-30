Hüseyin Başaran\'dan Haluk Levent\'e Fabrika Satışı

'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın sanatçı Haluk Levent'e Trabzon'daki fındık fabrikasını da sattığı ortaya çıktı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden satılan fabrikanın 1-2 gün içerisinde Kanat Savunma'ya devredildiği belirlendi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent'e 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın satışını gerçekleştirdiklerini, bu satışların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL olduğunu söylediği öğrenildi. Bu taşınmazlardan birinin de Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Başaran Fındık Fabrikası olduğu, fabrikanın Haluk Levent tarafından asistanı Yeliz Kaya adına devredilmesini istediği belirtildi. Bu devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Yeliz Kaya'nın fabrikayı 1-2 gün içinde iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın sahibi olduğu Kanat Savunma'ya devrettiği, devir işlemlerinin ardından taşınmazlar üzerine bankalardan yüksek tutarlı krediler kullanılarak ipotek tesis edilmesi üzerine Başaran'ın bu durumdan şüphelendiği kaydedildi.

Öte yandan, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının satışının ardından tabelalarının 3-4 ay önce söküldüğü ancak Kanat Savunma'nın burada bir fabrika kurulum çalışması başlatmadığı gözlendi.