Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görevini Devraldı - Son Dakika
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Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görevini Devraldı

Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görevini Devraldı

Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne getirilen eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, görevi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'dan devraldı.

10.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:37
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Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne getirilen eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin görevi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı olarak atanan Coşkun Yılmaz'dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirilen Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, görevi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'dan devraldı. Devir teslim töreni İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlendi. Keskin ve Coşkun törende birer konuşma yaptı.

"İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü benden çok daha iyi yapabilecek bir dostuma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Görevi Hüseyin Keskin'e devreden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, "Şunu çok açık yüreklilikle ifade ederim ki değerli müdürümüze Türkiye'de idare yöneticileriyle, kuruluşlarıyla ve personeliyle en iyi işleyen, işini iyi yapan gayretli, fedakar bir kadroyu ve müdürlüğü kendisine devretmenin mutluluğu içindeyim. Sizin de bilmenizi isterim ki bunu bütün samimiyetimle söylüyorum kendisini belediye başkanı olduktan sonra tanıdım. Nezaketiyle, zarafetiyle, gayretiyle, hizmetleriyle İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü benden çok daha iyi yapabilecek bir dostuma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"İstanbul'un kıyısındaki bir ilçenin kültür, sanat alanında kültür camiasınca anılır olmasında bizim kadar Hocamızında çok büyük desteği vardır"

Görevi devralan Hüseyin Keskin ise, "Bu vesileyle hocamıza müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz. Geçmişte, belediye başkanlığı yaptığımızda asıl vazifelerimizin yanında özellikle kültürel çalışmalarımızda bize fikri ve manevi rehberlik yapan özellikle İstanbul'un kıyısında bir ilçenin kültür, sanat alanında kültür camiasınca anılır olmasında bizim kadar hocamızın da çok büyük desteği vardır. O dönemde yaptığımız çalışmalar sonrasında bize İl Kültür ve Turizm müdürlüğü teklifi olarak gelmiş oldu" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından devir teslim gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görevini Devraldı - Son Dakika

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