Husiler Eilat'a İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler Eilat'a İHA Saldırısı Düzenledi

İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

16.11.2024 23:03
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İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi ve Lübnan'da yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'i hedef almaya devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saree, "İsrailli düşmana karşı askeri operasyonlarımızı sürdürdüğümüzü teyit ediyoruz. Bu operasyonlar saldırganlık durana, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatma kaldırılana ve Lübnan'a yönelik saldırganlık sona erene kadar durmayacaktır" ifadelerini kullandı. - SANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husiler Eilat'a İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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