Husiler, Suudi Arabistan'a ait Aramco tesisi ve Hamis Muşayt Hava Üssü'nü vurduğunu duyurdu

Husiler, Suudi Arabistan'a ait Aramco tesisi ve Hamis Muşayt Hava Üssü'nü vurduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin Yanbu'daki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını açıkladı. Husiler saldırıların, Suudi Arabistan'ın bu hafta düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak yapıldığını ve yangınlara yol açtığını bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'nun Yanbu şehrindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın bu hafta düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlk saldırıda Yanbu şehrindeki Aramco tesisini onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldık. Saldırılar, Allah'a şükür, isabetli ve doğrudan gerçekleşti; büyük yangınlara ve geniş çaplı yıkıma yol açtı. İkinci saldırıda ise Hamis Muşayt Hava Üssü bir dizi balistik füzeyle hedef alındı ve saldırılar yine isabetli oldu" denildi.
Kaynak: İHA
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