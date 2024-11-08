Husiler ve Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı - Son Dakika
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Husiler ve Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı

Husiler, Nevatim Hava Üssü'ne saldırı düzenlerken Hizbullah da Tel Nof Hava Üssü'nü hedef aldı.

08.11.2024 21:40
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiğini açıklarken, Hizbullah da İsrail'in Tel Nof Hava Üssü'nü füze ile hedef aldıklarını bildirdi.

İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü'nü hedef aldıklarını belirtti. Saree ayrıca grubun Yemen'in batısı üzerinde bir ABD insansız hava aracını (İHA) durdurduğunu söyledi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, " Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssünü gelişmiş füze salvosuyla hedef aldık" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husiler ve Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı - Son Dakika

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