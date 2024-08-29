Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika
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Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı

Husiler, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'tan bu yana yanan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve elleri silahlı Husi üyelerinin tankerin çeşitli noktalarına patlayıcı cihazlar yerleştirdiği ve tankerden uzaklaşmalarının ardından patlayıcı cihazları patlattıkları görüldü. Husiler, geçici ateşkesi kabul etmişti.

29.08.2024 22:29
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Husiler, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'tan bu yana yanan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta Husi saldırısına uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerindeki yangın devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler, petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, yüzleri maskeli ve elleri silahlı Husi üyelerinin tankerin çeşitli noktalarına patlayıcı cihazlar yerleştirdiği ve tankerden uzaklaşmalarının ardından patlayıcı cihazları patlattıkları görüldü.

Husiler, geçici ateşkesi kabul etmişti

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, tarafından dün yapılan açıklamada, yangının devam ettiği petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için Husilerin, geçici bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Geminin mürettebatı tahliye edilmişti

Sounion, ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Gemiye 23 Ağustos'ta düzenlenen ikinci saldırı sonrası yangın başlamıştı. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husiler, Yunanistan bandıralı petrol tankerine düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika

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