Husilerin Aden'de saray çevresine füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi, 16 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentindeki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentinde bulunan Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında can kaybı yükseldi. Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırının ardından acil durum ekiplerinin hızla yerleşkeye intikal ettiği ve ilk müdahalelere başladığı aktarıldı.

Bakanlık, Husilerin saldırısını kınayarak bu eylemi sivillerin hayatını riske atan ve Aden'in istikrarını tehdit eden bir adım olarak nitelendirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, yaralananların acil şifa temennisinde bulunuldu. Güvenlik yetkilileri saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, Aden çevresindeki hükümet tesislerinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani saldırıya ilişkin açıklamasında, Husilerin başkanlık sarayı çevresine 5 füze ile saldırı düzenlediğini belirtmişti. Eryani, Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırıdan kurtulduğunu bildirmişti.

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada, saldırıda yerleşkede bulunan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.