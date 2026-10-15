Husilerin Aden'de saray çevresine füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi, 16 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husilerin Aden'de saray çevresine füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi, 16 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine füze saldırısında ölü sayısının 5'e yükseldiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık saldırıyı kınayarak Aden'in istikrarını tehdit ettiğini belirtti, güvenlik yetkilileri inceleme başlattı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentindeki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentinde bulunan Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında can kaybı yükseldi. Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırının ardından acil durum ekiplerinin hızla yerleşkeye intikal ettiği ve ilk müdahalelere başladığı aktarıldı.

Bakanlık, Husilerin saldırısını kınayarak bu eylemi sivillerin hayatını riske atan ve Aden'in istikrarını tehdit eden bir adım olarak nitelendirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, yaralananların acil şifa temennisinde bulunuldu. Güvenlik yetkilileri saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, Aden çevresindeki hükümet tesislerinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani saldırıya ilişkin açıklamasında, Husilerin başkanlık sarayı çevresine 5 füze ile saldırı düzenlediğini belirtmişti. Eryani, Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırıdan kurtulduğunu bildirmişti.

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada, saldırıda yerleşkede bulunan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıSavaş ve Çatışmaİnceleme3. SayfaSarayYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Semih Şentürk’ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Bartın’da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı Bartın'da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
Tümer Metin’den Fenerbahçe için olay kehanet Gerçekleşirse kıyamet kopar Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
00:33
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
00:07
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.
23:51
Vlahovic yoksa ’’Oh’’ var Beşiktaş, Avrupa’da 2’de 2 yaptı
Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
23:13
Bakan Kurum’dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
22:50
Eşref Saral’a silahlı saldırı
Eşref Saral'a silahlı saldırı
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 00:36:08. #7.13#
SON DAKİKA: Husilerin Aden'de saray çevresine füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi, 16 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei