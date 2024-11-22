Husumet Nedeniyle Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

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Antalya'da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşinin cenazesini teslim alan genç kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Kızılarık Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Güntaç Durmaz, iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ile Yeşilova Mahallesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nde buluştu. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile yaralayan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki bir kişi tarafından bulunan ve aşırı kan kaybettiği öğrenilen Durmaz, 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Durmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Durmaz'ın cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Eşinin cansız bedenini teslim alan Gamze Durmaz gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gamze Durmaz, yakınlarının yardımı ile araca bindirilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA