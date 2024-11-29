Husumetli Arkadaşlar Arasında Bıçaklama - Son Dakika
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Husumetli Arkadaşlar Arasında Bıçaklama

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Eskişehir'de husumetli iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı.

29.11.2024 02:59
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Husumetli 2 arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kaçan şüpheli olay yerinden 100 metre uzakta yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de husumetli olduğu arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tanıdığı ile araç içinde içki içen Enes T., daha önceden husumetli olduğu iddia edilen Erol Can K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Enes T., Erol Can K.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralanan Erol Can K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Enes T.'nin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda şüpheli Enes T., olay yerinin 100 metre uzağındaki bir sokakta yakalandı.

Olayın şüphelisi Enes T. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Erol Can K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Husumetli Arkadaşlar Arasında Bıçaklama
Kaynak: İHA

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