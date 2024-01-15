 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetlisine ateş açarak onu ve yoldan geçen bir genci yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsı yakalamak için arama çalışmalarına başladı.

Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu
15.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:46
Abone Ol

Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan bir şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen genci de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, S.K.'ya iddiaya göre husumetlisi olan bir şahıs tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. de bacağına isabet eden saçma sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu - Son Dakika


21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

Son Dakika
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 21:33:02. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement