Husumetlisine kurşun sıktı, yoldan geçen genci de vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan bir şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen genci de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, S.K.'ya iddiaya göre husumetlisi olan bir şahıs tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. de bacağına isabet eden saçma sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.