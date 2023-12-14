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Husumetlisini kıraathanede vurmuştu, suç aletiyle yakalandı - Son Dakika
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Husumetlisini kıraathanede vurmuştu, suç aletiyle yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vuran şüpheli, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Husumetlisini kıraathanede vurmuştu, suç aletiyle yakalandı
14.12.2023 - 22:59,
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Husumetlisini kıraathanede vurmuştu, suç aletiyle yakalandı

Husumetlisini kıraathanede tabancayla vuran şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisini kıraathanede tabancayla bacağından vuran şüpheli, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 3 Aralık günü Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. ile husumetlisi olduğu öğrenilen G.A.'nın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., yanındaki tabancayı çıkartarak, E.Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacağına isabet ettiği E.Ö. kanlar içerinde yere yığıldı. Saldırgan G.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı E.Ö., bir araca bindirilerek İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cadde ve kıraathanede incelmelerde bulundu.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde G.A., suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.'nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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