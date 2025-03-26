Hüyük\'te Jandarma\'dan Belediye Personeline Trafik Eğitimi

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma trafik timleri belediye personeline yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan jandarma trafik timleri, Hüyük Belediyesi'nde görev yapan şoförler ile personele trafik kuralları ve uyulması gereken kurallara ilişkin trafik eğitimi sunumu yaptı. Hüyük Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer'in de katıldığı eğitimde Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J.Asb.Kd.Başçavuş Murat Köksal ve beraberindeki tim personeli tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. - KONYA