Hüyüklü Kasabası'nda Tandırda Yangın Çıktı

18.08.2025 12:49  Güncelleme: 13:07
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Hüyüklü Kasabası'nda bir evin avlusundaki kullanılmayan tandırda çıkan yangın, bir vatandaşın ihbarı sayesinde kontrol altına alındı. Yangında evin tandırı ve bazı yapısal unsurlar zarar gördü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabası'nda bir evin avlusundaki kullanılmayan tandırda çıkan yangın, teras piknik alanında arkadaşlarıyla oturan bir vatandaşın uzaktan fark etmesi sayesinde itfaiye ekiplerine bildirildi ve kontrol altına alındı.

Yangın, Yalvaç ilçesi Hüyüklü Kasabası Işık Ocağı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evin avlusundaki kullanılmayan eski tandırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Doğru'ya ait evin avlusundaki ekmek tandırında alevler yükseldi. Yangını, Hüyüklü kasabası teras piknik alanında arkadaşlarıyla otururken uzaktan gören Emre Ertan, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Hüyüklü kasabası itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Takviye olarak gelen 2 itfaiye tankeriyle yangın tamamen söndürüldü. Yangında müstakil evin tandırı, balkon camları ve kapı çerçeveleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Kasaba belediyesi, yangın sonrası tandırın kalan kısmını yıkıp soğutma çalışmalarını tamamladı. Jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

