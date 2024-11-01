Huzur Erzincan 24 Uygulaması - Son Dakika
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Huzur Erzincan 24 Uygulaması

Huzur Erzincan 24 Uygulaması

Erzincan'da 17 ekip 60 personelle yapılan denetimlerde 266 kişi ve 107 araç incelendi.

01.11.2024 08:47
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 17 ekip 60 personelin katılımıyla "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada; 266 şahıs ve 107 araç incelenerek, 1 şahsa 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. 1 şahsa alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 32.393 TL idari para cezası yazılarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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