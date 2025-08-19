Huzur İstanbul Uygulaması Başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araç sürücüleri, yolcular ve yoldan geçen şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akşam saatlerinden itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, asayiş, güvenlik ve trafik şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

