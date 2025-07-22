Huzur İstanbul Uygulaması Taksim'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Huzur İstanbul Uygulaması Taksim'de Gerçekleştirildi

Huzur İstanbul Uygulaması Taksim\'de Gerçekleştirildi
22.07.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi yapıldı, araçlar arandı, GBT sorgulamaları gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapılarak, araçların içerisi tek tek arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'de 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Denetimde araçların içerisinin aranmasının yanı sıra sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Helikopter, Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Huzur İstanbul Uygulaması Taksim'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı Trump yönetimi, Martin Luther King suikastı belgelerini yayınladı
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Resmi Gazete’de yayımlandı TBMM resmen tatile girdi Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM resmen tatile girdi
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
İki ilde sağanak yağış sele neden oldu İki ilde sağanak yağış sele neden oldu
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti 52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde 42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
İstanbullular dikkat İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
17:18
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
09:36
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
09:34
Türkiye’de Tofaş’a binen vatandaşın Hollanda’da aldığı otomobile bakın
Türkiye'de Tofaş'a binen vatandaşın Hollanda'da aldığı otomobile bakın
09:33
Altın bugün ne kadar oldu İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:15
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 22:39:22. #7.13#
SON DAKİKA: Huzur İstanbul Uygulaması Taksim'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.