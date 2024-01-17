Hz. İsa figürlerinin yer aldığı el yazması deri kitabı tarihi eser diye satacaklar: Sahte çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü ile sayfalarında insan figürlerinin olduğu ve Hristiyanlık diniyle ilgili bilgiler içeren deriden yapılan kitabın sahte olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ağabey ve kardeş hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına ve sahte eser bulunduran kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık 2023 tarihinde ağabey Y.O. ile kardeşi İ.O.'nun şehir merkezindeki bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen deriden yapılan kitap ve gümüş tepsi ele geçirildi.

Ağabey ve kardeş gözaltına alındı. Kapağında Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü ile sayfalarında da insan figürlerinin olduğu ve Hristiyanlık dini bilgiler içeren 14 sayfalık kitap muhafaza altına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından kitap, polis nezaretinde götürülen Ankara Etnografya Müzesi'nde incelemeye alındı. Uzmanlarca bir süre yapılan işlemlerin ardından kitabın sahte olduğu tespit edildi. İnsan ve hayvan figürlerini olduğu gümüş tepsinin ise incelemesi sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığınca, ağabey ve kardeş hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.