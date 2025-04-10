İBB Araçlarıyla Yürütülen İlgili Yolsuzluk ve Terör Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması çok yönlü olarak devam ederken, belediyeye ait logolu araçlarla yapılan illegal faaliyetler yeniden gündeme geldi. İSKİ ve cenaze aracıyla uyuşturucu, İBB şirketlerine ait minibüsle yasadışı göçmen kaçakçılığı öne çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması devam ediyor.

Söz konusu soruşturmalar devam ederken, belediye ve alt iştiraklere ait logolu araçlarla yapılan illegal faaliyetler yeniden gündeme geldi. İSKİ ve cenaze aracıyla uyuşturucu, İBB şirketlerine ait minibüsle yasadışı göçmen kaçakçılığı öne çıkıyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 10 Ocak 2023'te üzerinde İSKİ ve İBB logosu bulunan "bakım onarım aracı" yazan kamyonete 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi, o tarihte 4 kişi gözaltına alındı yargı makamlarına teslim edildi.

Söz konusu olayla ilgili İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon üzerine İSKİ Genel Müdürlüğü suçlamaları reddetti.

10 Ekim 2022 tarihli bir başka skandal olay patlak verdi. Adana'da yürütülen operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logolu şehirlerarası cenaze aracında 144 kilogram uyuşturucu yakalandı. İBB, aracın Platform Turizm Taşımacılık'a ait olduğunu, aracı kullanan şoförlerin de 2017 yılında işe girdiğini açıkladı.

Son olarak Edirne'de içinde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu kamyonete operasyon düzenlendi. Baskın yapılan kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandı. - İSTANBUL