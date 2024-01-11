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İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir kişi, tartıştığı temizlik personelini bıçakladı - Son Dakika
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İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir kişi, tartıştığı temizlik personelini bıçakladı

Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir şahıs, neden ters baktın diyerek tartıştığı Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklamıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Tartışma sonucunda hayatını kaybeden Serdal Karaçepe'nin katil zanlısı ise gözaltına alındı.

İBB Arıtma Tesisi\'nde çalışan bir kişi, tartıştığı temizlik personelini bıçakladı
11.01.2024 - 14:24,
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Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir şahıs, neden ters baktın diyerek tartıştığı Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçaklamıştı. Personelin bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde meydana gelmişti. Tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıkmıştı. Tartışma, küfürleşme olması üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından bıçaklamıştı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayet anı kamerada

İBB personelinin, Karapeçe'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında tartışma çıktığı, ardından diğer personelin araya girmesiyle ortalığın sakinleştiği görülüyor. Bir süre sonra daha önce kavgaya karışan bir işçinin, kulübeye girdiği ve tartışmanın tekrar alevlendiği ve Serdal Karaçepe'nin aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı görülüyor. Öte yandan gözaltına alınan katil zanlısı Erdal Y.'nin ise polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir kişi, tartıştığı temizlik personelini bıçakladı - Son Dakika


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