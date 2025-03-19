İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki eski evinde polis ekipleri hareketlilik başlattı. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.

19.03.2025 09:51  Güncelleme: 09:58
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Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski evinin bulunduğu Beylikdüzü'ndeki sitede hareketlik sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ve beraberindekilerinin arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun eski evinin bulunduğu Beylikdüzü Marmara Mahallesi Asmalı Hayat Villa Sitesi'ne sabah saatlerinde polis ekiplerinin geldiği öğrenildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da oturduğu söz konusu siteye çok sayıda sivil aracın girip çıktığı havdan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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