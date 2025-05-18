İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avukatları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat hakkında, firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız'la vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin bu avukatlarla bağlantılı diğer avukatlarca baskı altında alınarak basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve Yıldız ile ailesinin tehdit edildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız hakkında, 'etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği' ve 'etkin pişmanlık içerir ifade verdiği', İmamoğlu'nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat'ın, Yıldız'la bir vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız'ın cezaevinde ifadesinin avukatlarla bağlantılı diğer avukatlar tarafından baskı altında alınarak, basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve bunun için Yıldız ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları üzerine cezaevi idaresince inceleme başlatıldı. Yapılan tespitler sonucu, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL