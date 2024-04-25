İmamoğlu'nun ihale davası duruşması ertelendi, savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti - Son Dakika
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İmamoğlu'nun ihale davası duruşması ertelendi, savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti

İmamoğlu\'nun ihale davası duruşması ertelendi, savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 31 Mayıs'a ertelenirken savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti. İmamoğlu'nun avukatı, suçlamaların dayanaksız olduğunu belirtti.

25.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "İhaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 31 Mayıs'a ertelenirken savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis talebi ve "siyasi yasak" yargılandığı davanın bugün Büyükçekmece Adliyesi'nde görülmesine devam edildi. Davaya Başkan İmamoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişinin daha yargılandığı davada bilirkişi tarafından hazırlanan rapora savcılık tarafından itiraz edildi. Mahkemede İmamoğlu avukatının ve iddia makamının sözleri dinlendikten sonra bilirkişi raporuna iddia makamının da itirazının değerlendirilmesi üzerine duruşmanın 31 Mayıs saat 10.30'a ertelendiği açıklandı.

Mahkeme sonrası açıklama yapan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konunun İmamoğlu açısından suç teşkil etmediğini ifade ederek, "Soruşturma izinin iptal edildiği bir danıştay kararı var. Bu danıştay kararına rağmen savcılık bir muhasebeciye bilirkişi incelemesi yaptırmıştır. Bu muhasebeci bilirkişi eylemlerini gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği bahisle ihaleye fesat karıştırma kapsamında bir rapor sunmuştur. Bu rapor içerisinde gerçeklikle alakalı olmayan özellikle bir örnek verecek olursak Beylikdüzü Belediyesi'nde o dönemde iç denetçi olmamasına rağmen iç denetçinin yazılı raporu ve bildirimine rağmen bu ihaleyi iptal etmediğini ileri sürebilmiştir. Bu denli bir cürretkar bilir kişi raporu vardır. Danıştayın kaldırma kararına ve bilirkişi raporunda dahil bir sorumluluk ileri sürülememesine rağmen devam eden bir yargılamada bugüne kadar geldik" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ara celsede verdiği ifade de ise, " Görev yapan arkadaşlarımın hassas çalıştığına şahidim. Bahsi geçen olaylara hakim olmam mümkün değildir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suça konu ihaleyi hatırlamıyorum. Herhangi bir talimatım olmamıştır. Beraatimi talep ediyorum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun ihale davası duruşması ertelendi, savcılık bilirkişi raporuna itiraz etti - Son Dakika

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