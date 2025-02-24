İBB Başkanı İmamoğlu'nun Lisans Diploması Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Lisans Diploması Tartışmaları Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddia ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun en geç 5 Mart'a kadar ifadeye çağrıldığı belirtildi.

24.02.2025 16:12
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun 5 Mart'a kadar ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan Savcılığa ifade vermek üzere 26 Şubat tarihinde çağrılmıştı. Konuya ilişkin İmamoğlu'nun önceden planlamış olduğu kamu görevi nedeniyle o tarihte ifade vermeye gelemeyeceği öğrenildi. İmamoğlu'nun en geç 5 Mart'a kadar ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Politika, istanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu'nun Lisans Diploması Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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