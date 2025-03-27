İBB Başkanının Protestolarında Tutuklanan 7 Gazeteci Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklama kararlarının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

Öte yandan, yaşanan gösteri olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL