Kaçırılan BB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal bulundu - Son Dakika
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Kaçırılan BB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal bulundu

19.06.2026 07:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Polisin titiz çalışması sonucu Tuzla'da kurtarılan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucunda bulundu. Olayla alakalı toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Tuzla'da bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2'sinin dün, 5'inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Tuzla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan BB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal bulundu - Son Dakika

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