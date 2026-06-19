İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasına ilişkin olayda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şehir kameralarını mercek altına aldı. Kurulan ekip tarafından Erhan Karaal'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Maltepe'de evinin yakınlarında kaçırıldığı öğrenilen Karaal, düzenlenen operasyonla Tuzla'da bir inşaat alanındaki atıl şekildeki bir prefabrikte elleri kolları bağlı halde bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce yürütülen çalışmada 6 şüpheli daha gözaltına alınırken, olaya ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi. - İSTANBUL