İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Avukatı Gözaltına Alındı

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

İSTANBUL - İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenildi.