Reklama bütçe çok, metroya yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reklama bütçe çok, metroya yok

21.07.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve tanıtıma büyük bütçeler ayırmasına rağmen M1B Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda 8 yıldır ilerleme sağlanamadı. Güneşli Malazgirt Durağı'ndaki atıl şantiye ve kapatılan yollar bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve tanıtım bütçelerine devasa kaynaklar ayırmasına karşın, M1B Kirazlı- Halkalı Metro Hattı'nda çivi dahi çakılmıyor. Şantiyelere asılan dev tanıtım afişleri güneşte sararıp solarken, çalışmanın durduğu Güneşli Malazgirt Durağı'nda kapatılan yollar ve toz-toprak bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin reklama ve algı çalışmalarına büyük bütçeler ayırması tartışılmaya devam ederken, kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi. İnşaat alanlarında reklam panoları ve tanıtım afişleri bütçelerle boy gösterip zamanla güneşten solarken, sahadaki metro yapımında yaprak kıpırdamıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.

"Vinçler yatıyor, vergimizi ödeyemiyoruz"

Reklam afişleriyle donatılan ancak icraat yapılmayan şantiye önünde tepkisini dile getiren bölge esnafı Burçin Yaman, iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, "8 senedir devam ediyor, bitmedi bir türlü. Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu CHP'ye geçti belediye, bundan sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat durumda. Bizi etkiliyor; vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz, biz ne yapacağız? Günde iki tane kamyon toprak alıyor buradan, o da yüzeyden. Oradaki vinçler aylardır, yıllardır yatıyor. O vinçlerin kirası yok mu? Biz mağdur durumdayız, büyüklerimiz bu duruma bir el atsın" dedi.

"Sadece hafriyat alıyorlar, metro çalışması yok"

Şikayetler üzerine sadece göz boyama amacıyla yüzeydeki toprağın taşındığını, asıl metro inşaatında ise hiçbir ilerleme olmadığını vurgulayan mahalle sakini Hayri Dinçer ise, "Şu an itibarıyla 8 yıldır devam ediyor. Kadir Topbaş döneminde başladı, ondan sonraki süreç bu şekilde devam ediyor. Herhalde bir 5 yıl daha burası devam eder. Biz ne yazık ki bu tozu toprağı yutmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde hem CİMER'e hem de Büyükşehir Belediyesine buradaki tozu şikayet ettik. Şimdi geldiler, burada üstte bulunan hafriyatı kaldırıyorlar. Ama metroda bir çalışma yok. Aslında mesafe de yok, iki durak yapılacak burada ama 8 senedir bitmedi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Malazgirt, Politika, 3. Sayfa, Güneşli, Halkalı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reklama bütçe çok, metroya yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı

11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:18:30. #7.13#
SON DAKİKA: Reklama bütçe çok, metroya yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.