Reklama bütçe çok, metroya yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve tanıtım bütçelerine devasa kaynaklar ayırmasına karşın, M1B Kirazlı- Halkalı Metro Hattı'nda çivi dahi çakılmıyor. Şantiyelere asılan dev tanıtım afişleri güneşte sararıp solarken, çalışmanın durduğu Güneşli Malazgirt Durağı'nda kapatılan yollar ve toz-toprak bölge esnafını iflasın eşiğine getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin reklama ve algı çalışmalarına büyük bütçeler ayırması tartışılmaya devam ederken, kentin en kritik ulaşım projelerinden M1B Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda çivi dahi çakılmıyor. Merhum Kadir Topbaş döneminde temelleri atılan ve Mevlüt Uysal döneminde hız kazanan dev proje, Ekrem İmamoğlu döneminde adeta durma noktasına geldi. İnşaat alanlarında reklam panoları ve tanıtım afişleri bütçelerle boy gösterip zamanla güneşten solarken, sahadaki metro yapımında yaprak kıpırdamıyor. Yıllardır bitmeyen şantiye çalışmaları ve kapatılan yollar yüzünden mağdur olan Bağcılar Güneşli esnafı ise duruma isyan ediyor.

"Vinçler yatıyor, vergimizi ödeyemiyoruz"

Reklam afişleriyle donatılan ancak icraat yapılmayan şantiye önünde tepkisini dile getiren bölge esnafı Burçin Yaman, iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, "8 senedir devam ediyor, bitmedi bir türlü. Geçmişteki belediye başkanı yapıyordu. Ne olduysa oldu CHP'ye geçti belediye, bundan sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat durumda. Bizi etkiliyor; vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz, biz ne yapacağız? Günde iki tane kamyon toprak alıyor buradan, o da yüzeyden. Oradaki vinçler aylardır, yıllardır yatıyor. O vinçlerin kirası yok mu? Biz mağdur durumdayız, büyüklerimiz bu duruma bir el atsın" dedi.

"Sadece hafriyat alıyorlar, metro çalışması yok"

Şikayetler üzerine sadece göz boyama amacıyla yüzeydeki toprağın taşındığını, asıl metro inşaatında ise hiçbir ilerleme olmadığını vurgulayan mahalle sakini Hayri Dinçer ise, "Şu an itibarıyla 8 yıldır devam ediyor. Kadir Topbaş döneminde başladı, ondan sonraki süreç bu şekilde devam ediyor. Herhalde bir 5 yıl daha burası devam eder. Biz ne yazık ki bu tozu toprağı yutmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde hem CİMER'e hem de Büyükşehir Belediyesine buradaki tozu şikayet ettik. Şimdi geldiler, burada üstte bulunan hafriyatı kaldırıyorlar. Ama metroda bir çalışma yok. Aslında mesafe de yok, iki durak yapılacak burada ama 8 senedir bitmedi" diye konuştu. - İSTANBUL