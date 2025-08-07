İBB'nin Yolsuzluk İddiaları: İş Adamından Çarpıcı İfadeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İBB'nin Yolsuzluk İddiaları: İş Adamından Çarpıcı İfadeler

07.08.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiası kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan iş adamı Sarp Yalçınkaya, İBB ve ilçe belediyelerinin hayırseverler tarafından yapılan kreş ve okulları kendileri yapmış gibi gösterdiğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi. Yalçınkaya ifadesinde, "İBB ve ilçe belediyelerinin 'biz yaptık' dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte hayırseverler yaparmış, buna rağmen İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş. Bu paraları alan şirket paraları tekrar Fatih Keleş'e ödermiş" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli iş adamı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa ikinci kez ifade verdi.

"İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş"

Şüpheli Yalçınkaya ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş'in yanında sürekli sohbet ettiklerini belirterek, "Fatih Keleş ile Murat Gülibrahimoğlu sohbet ederlerken İBB'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış oldukları kreş, okul tarzı şeylerden bahsederlerdi. İBB ve ilçe belediyelerinin 'biz yaptık' dedikleri kreş ve okulları İBB ve ilçe belediyeleri yapmıyormuş. Bu okul ve kreşleri gerçekte hayırseverler yaparmış, buna rağmen İBB ve ilçe belediyeleri bu okul ve kreşleri sanki kendileri yapıyormuş gibi kendi kontrollerinde olan bir şirkete taşere edip bu şirkete belediyelerin kasasından kreş, okul yapım parası öderlermiş. Bu paraları alan şirket paraları tekrar Fatih Keleş'e ödermiş" dedi.

"Sanki okulu/kreşi taşeron şirket yapmış gibi belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor, taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor"

İfadesine devam eden Yalçınkaya, "Ali A.'nın Bakırköy'de Veliefendi'nin karşısında bulunan arsası ile ilgili Ali A. ve Beyazlar İnşaat (M. Beyaz ve S. Beyaz) kat karşılığı anlaşmışlar. Bu arsanın ruhsat işinin karşılığı olarak Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu, Beyazlar İnşaat'tan para istiyor. Beyazlar İnşaat 'biz para vermeyiz hayır yaparız' diyor. Beyazlar İnşaat'tan önce 40-50 milyonluk bir kreş/okul hayrı yapmasını istiyorlar. Daha sonra bu hayır işi 100 milyona çıkıyor. Bu hayır işini Beyazlar İnşaat yapmaya başlıyor. Bu okulu ya da kreşi Beyazlar İnşaat hayır işi olarak yaptığı halde İBB/Bakırköy Belediyesi işi kendi kontrollerinde olan bir taşerona ihale edip sanki burayı İBB/Bakırköy Belediyesi yaptırıyormuş gibi Belediyeden işi taşere ettikleri kişiye para aktarıyorlar. Sanki okulu/kreşi taşeron şirket yapmış gibi Belediye 100 milyonu taşeron şirkete ödüyor. Taşeron şirket ise kendisine ödenen 100 milyonu Fatih Keleş'e aktarıyor. Bu durumu fark eden Beyazlar İnşaat hemen bu hayır işini durduruyor. Bu taşeronun kim olduğu, hayır olarak yapılan okulun/kreşin nerede yapıldığı hususları Beyazlar İnşaat yetkililerine sorulduğunda ortaya çıkacaktır. Bu anlattıklarıma Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun sohbetlerinde şahit oldum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'nin Yolsuzluk İddiaları: İş Adamından Çarpıcı İfadeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:27:34. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'nin Yolsuzluk İddiaları: İş Adamından Çarpıcı İfadeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.