İBB iştirak şirketi soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı

21.05.2026 23:27
İBB'ye bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturmada 33 şüpheliden 25'i tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturmada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 33 şüpheliden 25'i tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında İBB Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça Oflaz'ın da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 60 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça 33 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamaları kapsamında tutuklama talep edildi.

Mahkeme, 33 şüpheliden 25'inin tutuklanmasına karar verirken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

