İBB'ye 9. Dalgada Operasyon: 43 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda bu sabah 9. dalga düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında kritik isimler öne çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İBB'ye düzenlenen yeni operasyonda; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yolsuzluk kapsamında gözaltına alınırken, Güney'in dışında 43 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da yer alıyor. Sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan zanlıların merkezinde Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli şüphelilerin bulunduğu aktarıldı.

Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi. Söz konusu soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen firari Emrah Bağdatlı'nın birinci dereceden yakını Özge Bağdatlı ile birlikte, tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförünün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi. - İSTANBUL