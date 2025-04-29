İBB Soruşturmasında 30 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İBB Soruşturmasında 30 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 48 şüpheliden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

29.04.2025 21:50  Güncelleme: 21:59
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İBB soruşturmasında 30 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma dahilinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumartesi günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, ikinci dalgada 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

52 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. 52 şüpheli sağlık kontrollerinden sonra İstanbul Adalet Sarayına adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle, 30 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında yer alan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, adliye koridorunda görüntülendi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Soruşturmasında 30 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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