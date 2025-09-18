İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP'den istifa etti - Son Dakika
İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP'den istifa etti

İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP\'den istifa etti
18.09.2025 19:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucunda tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonna etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Ertan Yıldız, tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

3.Sayfa

SON DAKİKA: İBB soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız CHP'den istifa etti - Son Dakika
