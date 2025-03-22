İBB ve İmamoğlu'na Yönelik Terör İddiasında Şüphelilere Sağlık Kontrolü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na sevk edilecek. - İSTANBUL