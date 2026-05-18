İBB iştirak şirketine operasyon: 57 gözaltı

18.05.2026 08:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Şirketin ihalelerinde usulsüzlük ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamaları bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği anlaşıldı.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
