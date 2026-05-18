İBB iştirak şirketine operasyon: 57 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin ihalelerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği anlaşıldı.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL