İBB'ye Yolsuzluk Operasyonunda 45 Gözaltı

İBB'ye 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 45 şüphelinin savcılıktaki işlemlerine başlandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4'üncü dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 kişi savcılıkta ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB çalışanları hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.