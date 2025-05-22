İbb'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İbb'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi

22.05.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Soruşturma kapsamında birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 16 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz eylemlerde bulunulmasına ilişkin aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu ve şüpheli İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de bazı şüpheli eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin ettiği, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları elde ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, şüpheli Çetin'in MASAK raporuna göre söz konusu satın almalarında ödemeleri direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği öne sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Çetin'in adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanının yer aldığı iddiasıyla bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 20 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren ve aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İbb'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da
Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı ''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, “Bu adımı atmaya mecburuz“ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, "Bu adımı atmaya mecburuz" diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
22:02
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
21:40
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
21:28
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
21:22
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 16:58:55. #7.13#
SON DAKİKA: İbb'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Şüpheliye Tutuklama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.