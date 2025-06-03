İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 5'inci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri bitti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri de tamamlanan 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yönelik 5'inci Dalga Yolsuzluk Operasyonunda 36 Gözaltı - Son Dakika
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